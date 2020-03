L'agente Castagna sul mercato: "Torneremo a fare ottimo affari in Sud America"

vedi letture

Tuttosport riporta alcune parole dell'agente Stefano Castagna, che ha parlato dell'operazione che ha portato il portiere Alisson dalla Roma al Liverpool per 75 milioni nel 2018: "Replicabile in futuro? In parte dipenderà anche dalla fine o meno dei campionati. Sono convinto che si torneranno a fare ottimi affari soprattutto in Sud America".