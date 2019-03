L'agente di Hamsik: "Gli manca Napoli ma la vita va avanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Martin Petras, uno dei membri dell’entourage di Marek Hamsik: “E’ stata una partita molto sentita quella di ieri tra Slovacchia e Ungheria, ma i ragazzi hanno interpretato bene il match ed è stata una vittoria molto importante.

Lobotka? Sta vivendo un momento poco felice con la sua squadra che lotta per la salvezza e alcuni infortuni ne hanno condizionato un po’ la stagione. Ha qualità e nonostante non sia altissimo, ha forza nelle gambe e nell’uno contro uno non tira mai indietro la gamba. Sa impostare e gioca tanti palloni per cui può giocare in serie A, poi dipenderà dal Celta. Il ragazzo ha voglia di cambiare e provare il salto di qualità.

L’esperienza di Marek in Cina procede bene. Conoscerà Dalian per la prima volta, intesa come città e speriamo gli piacerà. Per il resto tutto bene. Al di là di come sarà la città, Marek non va a Dalian per trascorrere le vacanze anche perchè al momento si muoverà da solo, la sua famiglia non lo seguirà, poi vedremo la prossima stagione. A Marek manca Napoli, sente alcuni azzurri e segue la sua ex squadra, ma la vita va avanti. Alcuni amici napoletani verranno anche lì. Mertens al Dalian? Hamsik sente Mertens, ma non conosco le intenzioni del belga e con grande onestà, non l’ho chiesto neanche a Marek”.