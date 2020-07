L'agente di Insigne e l'ipotesi di Napoli a vita: "I matrimoni si fanno sempre in due"

Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ha parlato a Telecapri Onda Azzurra rispondendo a una domanda sulla possibilità che il giocatore resti a vita in azzurro: "Nel calcio di oggi non si può mai dire, ma lui è legato all’azzurro. Se dipende anche da De Laurentiis? Lorenzo l’ha detto in una intervista, ma nel senso che i matrimoni si fanno sempre in due, come tra marito e moglie".