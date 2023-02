L'agente di Kvaratskhelia: "Ama Napoli, in Italia mai in un altro club. Pensa solo allo scudetto"

L'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugheli, ha rilasciato un'intervista a CalcioNapoli24.it nella quale ha parlato del futuro della stella georgiana e non solo: "Sono io che lo rappresento, le informazioni diffuse dai media spagnoli che lo collegano a un'agenzia di calcio britannica, la Base, sono false. È una bugia che non corrisponde alla realtà. Khvicha parla solo con me e con suo padre, non ci sono altri che lo rappresentano".

I fari sono tutti puntati su di lui, anche da parte delle big europee.

"C'è molto interesse da parte di altri club ma Kvaratskhelia non pensa a nessun altro club al di fuori del Napoli. Pensa solo alla vittoria dello scudetto e alle partite in Champions League. Ama Napoli e ci penserà lui a portare la felicità ai napoletani. Ame stare lì e mi ha detto che in Italia si vede solo al Napoli, non giocherà in nessun altro club in Serie A. Si sente come a casa sua".

Rinnoverà il suo contratto?

"Al momento non abbiamo ricevuto nessuna proposta. Ho comunque un buon rapporto con la dirigenza del Napoli e se ci sarà qualcosa di nuovo lo saprete".