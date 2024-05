Ufficiale Pro Patria, si ritira il capitano Giovanni Fietta. "Per te le porte saranno sempre aperte"

vedi letture

Serie C

ieri alle 17:49 Serie C

Giovanni Fietta si ritira dal calcio giocato. La Pro Patria ha salutato il suo capitano con le seguenti parole:

"Come se lo “Speroni” fosse stracolmo di tifosi, come se la curva cantasse a squarciagola, come se tutti si alzassero ad applaudire…

Oggi, dopo 518 partite nei professionisti, di cui 152 in maglia biancoblu, Giovanni Fietta lascia il calcio giocato.

Potremmo continuare a snocciolare presenze, chiusure difensive, passaggi, incitamenti ai compagni, gare con la fascia da capitano sul braccio e allenamenti sempre svolti con massimo impegno e dedizione: ma sarebbe troppo semplice.

GRAZIE GIOVANNI PER QUELLO CHE È STATO E PER QUELLO CHE SARÀ: LE PORTE DELLA PRO PATRIA PER TE SARANNO SEMPRE APERTE…

LA STORIA CONTINUA!"