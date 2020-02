vedi letture

L'agente di Padelli: "Non meritava di essere massacrato. Viviano gli farebbe da vice"

Nella giornata di ieri Daniele Padelli, ha riscattato la prestazione fornita nel derby, con una buona prova che però non ha scongiurato la sconfitta dell'Inter contro il Napoli. Emiliano Viviano aspetta ancora una chiamata da parte dei nerazzurri dopo aver passato i test fisici nei giorni scorsi. Marotta ieri ha dichiarato che il club deciderà a breve e la sensazione è che al massimo entro domani arriverà la risposta definitiva all'ex Sampdoria.

PAROLA D'AGENTE - Intanto però, l'agente di Padelli Silvano Martina, ha parlato di quanto accaduto negli ultimi giorni e anche della possibilità che l'Inter acquisti un altro estremo difensore: "So che si vuole capire prima l'entità dell'infortunio di Handanovic - riporta La Gazzetta dello Sport - Nel caso in cui dovesse arrivare Viviano, farebbe il vice di Daniele, che non meritava di essere massacrato dopo il derby".