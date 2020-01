© foto di Federico De Luca

Crescenzo Cecere, agente tra gli altri di Bruno Alves e Radu, ha parlato a ParmaLive.com del rinnovo del portoghese ma anche dell'interessamento dei ducali per il portiere di proprietà dell'Inter attualmente in prestito al Genoa:

Umore al massimo per Bruno Alves visto il rinnovo di contratto?

"Il giocatore sta disputando un’altra grande stagione dopo quella dell’anno scorso. La società ha voluto proseguire per un altro anno il percorso con il giocatore, noi siamo molto contenti, Bruno è molto contento. E’ stato uno dei primi acquisti del Parma quando è tornato in Serie A, ci fa molto piacere".

Radu sarà il prossimo portiere del Parma?

"Non ci si può mai sbilanciare fino a che non sono stati firmati i documenti e i contratti. Al momento ci sono contatti con Genoa e Inter, che è proprietaria del cartellino, però ci sono anche altri portieri in ballo. Stiamo lavorando, il giocatore sarebbe molto felice di venire a Parma ma siamo ancora in attesa di eventi. Ci auguriamo tutti di chiudere, siamo in attesa".