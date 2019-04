L'Ajax fattura quattro volte meno della Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è un grande alibi per chi perde (molto) spesso. Il fatturato. In un'epoca dove il fair play finanziario la fa da padrone, con l'intuizione - giusta per i tempi, sbagliata ora - di Michel Platini di diminuire esponenzialmente i debiti nel calcio, la notizia che l'Ajax vinca contro la Juventus è antidiluviana. Sembra figlia di un altro calcio, quando Steaua Bucarest e Stella Rossa vincevano le Coppe dei Campioni, pur non avendo un bilancio esagerato. Più sport, meno economia. Impossibile scindere questo binomio, in questo preciso momento storico.

Perché la Juventus batterà nove volte su dieci questo Ajax. O meglio, nove stagioni su dieci. Così come l'Atletico Madrid non vincerà contro il Barcellona e il Chelsea, oppure il Borussia Dortmund che fa fuori il Real Madrid di Lewandowski. La freschezza di una squadra e di una filosofia di gioco, alle volte, emerge dallo stantio dei bilanci, dalla noiosa vittoria dei numeri. Gli olandesi fatturano 91 milioni di euro, ne fanno 1 di utile. Questo nel 2017-18. Un anno prima era andata meglio, con 118,2 milioni e un risultato record di 47 di utile.

Cifre che la Juventus della Serie B, stagione 2006-07, già raddoppiava con 186 milioni di fatturato. Quasi a ribadire quanto sia Davide contro Golia. Avendo ben presente una cosa: nel 2014 il piccolo Atletico perse contro il Real Madrid. L'anno prima il Borussia Dortmund cedette al Bayern Monaco, capace di doppiare il suo fatturato. Sarebbe bello dire che il fatturato non conta, al termine della stagione, ma le statistiche sono tutte a favore del Barcellona (e del Manchester City).