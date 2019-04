© foto di Giacomo Iacobellis

L'Ajax spaventa i suoi tifosi. Dopo l'atterraggio a Torino, il profilo Twitter del club olandese ha pubblicato una gif che mostra Dusan Tadic che scende dall'aereo, con una didascalia sibillina: "I suoi primi passi in Italia, definitivamente non gli ultimi". Probabilmente l'Ajax intendeva riferirsi al fatto che domani il serbo dovrà correre parecchio, in campo contro la Juve. Nei commenti, però, molti tifosi hanno ipotizzato che si tratti di un indizio di mercato relativo a un suo prossimo trasferimento nel nostro Paese, magari proprio in bianconero. La prima versione, però, sembra decisamente la più credibile.