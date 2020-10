L'analisi di Conte: "In casa dello Shakhtar di solito ti difendi. Ho visto un'Inter cresciuta"

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha spiegato il suo punto di vista in merito al pareggio senza reti contro lo Shakhtar, partendo dalla voglia dei suoi di provarci fino all'ultimo: "Sicuramente c'è un anno di lavoro dietro. Questa è una squadra che ha acquisito conoscenze, ha preso coraggio anche perché ha iniziato a difendere andando in avanti, di portare una pressione in qualsiasi zona del campo cercando di non lasciare la palla libera all'avversario. In altre situazioni vieni in casa dello Shakhtar ti metti dietro, ti difendi, cerchi di farli sbilanciare per colpirli in contropiede. Oggi è successo l'opposto ed è un cambiamento. Non posso non essere soddisfatto, abbiamo concesso poco ed è la seconda partita che finisce senza prendere reti e senza parate di Handanovic. Al tempo stesso dispiace perché le occasioni le abbiamo avute e queste gare comunque devi cercare di vincerle. Ai ragazzi però c'è da rimproverare poco, non dimentichiamo che questa è la quarta partita in dieci giorni. Non per trovare giustificazioni, ma abbiamo iniziato questo ciclo con sei persone con il virus e due infortuni. Nonostante questo stiamo tenendo botta a testimonianza della capacità dei ragazzi e del buon lavoro che fa lo staff".

