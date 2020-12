L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Trappoloni"

"Trappoloni". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani sulla giornata di Serie A che inizia oggi: "Per la Signora c'è il derby col Toro, per l'Inter c'è il test col Bologna. La rincorsa del Milan si apre con due sfida facili soltanto in apparenza. Pirlo ha di fronte lo scoglio della stracittadina 201. I nerazzurri contro i ragazzi terribili di Mihajlovic".

Juve sotto inchiesta - Spazio in taglio alto al caso dell'esame di Saurez. Coinvolti gli avvocati Chiappero e Turco. Indagato anche Paratici e spunta la ministra De Micheli. Il club si difende: "Il nostro operato è stato corretto". La mail inviata al giocatore da una docente prima della provo: "Buonasera Luis, ecco la lezione di oggi e il testo per l'esame". I vertici dell'ateneo sono stati sospesi.