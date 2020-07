L'Atalanta fa cento. La squadra di Gasp già in tripla cifra nel conto dei gol segnati

vedi letture

Quello di questa sera, realizzato da Luis Muriel è il centesimo gol stagionale dell’Atalanta, l’ottantatreesimo in Serie A in appena 30 giornate. Numeri che certificano più di ogni altro le qualità offensive della squadra di Gasperini che ha già tre giocatori in doppia cifra – Ilicic e Muriel con 15 e Zapata con 14 – e ha mandato a segno ben quattordici marcatori – dai nove di Gosens all’uno di Toloi, De Roon, Castagne e Traorè – diversi in una stagione che è ancora lunga fra la fine di questo campionato e la fase finale della Champions League. Numeri impressionanti che permettono alla squadra orobica non solo di stupire in Europa come fatto finora, ma anche di andare a insidiare due squadre come Lazio e Inter nella corsa al podio della Serie A.