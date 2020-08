L'Atalanta sarà in quarta fascia della Champions League 2020/2021

In virtù del ranking Uefa, dopo il ko di questa sera contro il Paris Saint-Germain per 2-1, maturato allo scadere, l'Atalanta sarà in quarta fascia nella Champions League 2020/2021. Già in prima fascia, invece, la formazione parigina.