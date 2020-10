L'Atalanta scopre Gravenberch, il nuovo Pogba dell'Ajax che ha stregato Juve e Barça

Ryan Gravenberch da Amsterdam è considerato un novello Pogba. E non solo per stazza, fisico, colpi e perché la scuderia, Raiola, è la stessa. Ma perché ricorda davvero le premesse e le promesse del Polpo. Lo conoscerà da vicino oggi l'Atalanta: classe 2002, sicché giovane e imberbe, ma con la personalità del veterano, Gravenberch è nato, cresciuto, sbocciato e sta iniziando a esplodere con gli ajacidi. Vi è arrivato all'età di otto anni, poco dopo i primi calci, e finora non se n'è mai andato. Fino alla prossima estate.

L'Europeo, il grande salto Che è quel che tutti s'attendono da Ryan da Amsterdam. Che ha battuto il record che resisteva da venticinque anni come più giovane esordiente in Eredivisie. Centonovanta centimetri, di fatto al suo fianco ha due chiocce come Daley Blind e il rientrante Davy Klaassen. Così può liberare i suoi cavalli, sotto gli occhi, pur distanti ma attenti, di Juventus, Barcellona e non soltanto. Che pure oggi, in Champions League, guarderanno quello che in Europa, insieme a Eduardo Camavinga del Rennes, ricorda Pogba più da vicino.