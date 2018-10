L'attacco che non funziona. Punte viola a secco da oltre un mese

© foto di Federico Gaetano

Federico Chiesa, Giovanni Simeone e Marko Pjaca. Sulla carta il tridente della Fiorentina è più che competitivo, oltre che giovanissimo. Un trio che potrebbe spingere la formazione viola tranquillamente in zona europea, ma tra teoria e pratica c'è sempre un abisso. Lo conferma il fatto che nessun attaccante dei toscani riesce ad andare a segno dal 22 settembre, cioè dal 3-0 al Franchi inflitto alla SPAL. In quella occasione Pjaca aprì le danze, Chiesa chiuse i giochi su assist del croato ex Juventus.

Poi un digiuno preoccupante, coinciso anche con l'assenza di vittorie per i viola che va avanti dal 29 settembre (2-0 casalingo contro l'Atalanta). Cinque gol nelle ultime cinque apparizioni per la banda di Pioli, troppo poco per sognare la zona che vale la qualificazione alle coppe. Nemmeno Kevin Mirallas, Valentin Eysseric e Dusan Vlahovic sono riusciti nella missione di segnare. Urge trovare il rimedio, la soluzione al problema. Per evitare che la squadra più giovane d'Europa resti un'incompiuta nel nostro campionato.