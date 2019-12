© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Clamoroso errore di Koulibaly e Parma che si ritrova già in vantaggio al San Paolo di Napoli: lancio lungo che trova la torre di Cornelius, Koulibaly inciampa e perde il controllo della palla lanciando così l'avversario, nello specifico Dejan Kulusevski, verso la porta di Meret. Sinistro violento e preciso, Meret non può nulla e al terzo minuto il Napoli si trova già a rincorrere in casa propria. Oltre al danno la beffa: nell'occasione del gol dello svedese, il senegalese si è anche infortunato: è pronto a entrare Luperto.