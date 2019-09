L'avversario migliore e più in forma. Ma il Napoli ha tutto da guadagnare

Fonte: Dal nostro inviato a Napoli

Nel presentare la sfida contro il Liverpool, Carlo Ancelotti non ha esitato nell'etichettare la squadra di Klopp non solo come quella più forte d'Europa, ma anche come quella più in forma. Due dati oggettivi, perché i reds sono reduci da una Champions League vinta meritatamente una manciata di mesi fa e sono anche gli unici che in Premier dopo cinque giornate possono presentare un cammino immacolato, fatto di cinque vittorie in altrettante partite.

Rispetto a un anno fa, il Napoli si ritroverà questa sera al San Paolo una squadra pressoché identica, ma molto più forte e convinta dei propri mezzi., Una convinzione frutto della crescita degli ultimi mesi, della vittoria contro il Tottenham che ha coronato un cammino europeo che proprio ad Anfield contro il Napoli, nell'ultima gara della fase a gironi, ha avuto uno dei suoi passaggi più delicati.

Quell'errore di Milik fu invece uno degli ultimi brividi di una squadra che nella fase a eliminazione diretta ha legittimato la vittoria della Champions. E ora, al San Paolo, si presenta da favorita, per il match di stasera e per la vittoria finale. Dall'altro lato però la fortuna del Napoli è quella di ritrovarsi in un girone ben diverso rispetto a quello della passata stagione, quando oltre ai reds nel raggruppamento più complicato della competizione c'erano Stella Rossa e soprattutto Paris Saint-Germain. Adesso, il Napoli dovrà giocarsi il secondo posto con Genk e Red Bull Salisburgo. Avversarie decisamente alla portata, sfidanti che rendono la gara di stasera decisiva solo in caso di risultato positivo. Dovesse arrivare una vittoria all'esordio, la strada per gli ottavi sarebbe decisamente in discesa.