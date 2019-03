L'Empoli domina all'Allianz Stadium: ma con la Juve è 0-0 al 45'

© foto di Federico Gaetano

Grande primo tempo dell'Empoli che gioca splendidamente ma non riesce a sbloccare il risultato all'Allianz Stadium. Due conclusioni di Krunic fuori di un soffio, bilanciate soltanto parzialmente dal colpo di testa di Mandzukic, con parata di Dragowski. Zero a zero quindi fra Juventus ed Empoli, con qualche fischio da parte del pubblico.