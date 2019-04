L'ennesima grande vittoria di Simone Inzaghi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tre stagioni sulla panchina della Lazio, tre finali. Il ruolino di Simone Inzaghi come allenatore biancoceleste è davvero impressionante, soprattutto pensando che Lotito, negli ultimi anni, ha sempre venduto e trovato grandi plusvalenze, con un bilancio in attivo e i debiti sempre pagati, seppur spalmati. Così, anche in un'annata che non va per il verso giusto sin dalla prima partita, i capitolini potrebbero aggiornare la propria bacheca, aspettando domani sera per capire chi, fra Fiorentina e Atalanta, avrà la meglio nella seconda semifinale.

Eppure non sono state settimane facili per la Lazio. Cinquantadue punti in classifica, le sconfitte contro Spal e Chievo a rovinare la strada verso il quarto posto e la Champions League, dopo che un anno fa era sfumata solamente nell'ultima gara contro l'Inter. Inzaghi sta dimostrando di avere il profilo del grande allenatore, al di là di alcune critiche, anche ingenerose. E probabilmente qualche cosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane. Anche perché l'ennesima finale dà un'altra dimensione al curriculum: Inzaghi non è un fuoco di paglia, tutt'altro.