L'ex Di Carmine punisce i viola: Verona-Fiorentina finisce 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Hellas Verona-Fiorentina. La squadra di Juric si è imposta 1-0 grazie alla rete di Di Carmine arrivata nel secondo tempo.

CHIESA FUORI, C'È VLAHOVIC. MONTELLA PERDE SUBITO PEZZELLA - Mister Juric affida le chiavi dell'attacco all'ex viola Di Carmine. Al suo fianco c'è l'ex Genoa Salcedo, con Verre nel ruolo di trequartista. Tante sorprese in casa viola, con Federico Chiesa che parte dalla panchina. Davanti c'è Vlahovic insieme a Ribery, sulla fascia destra Venuto e non Lirola. Dopo un manciata di secondi finisce la gara del capitano viola German Pezzella. Il difensore viola viene colpito al volto da una gomitata di Di Carmine ed è costretto ad uscire, al suo posto entra Ceccherini.

DRAGOWSKI SALVA I VIOLA NEL PRIMO TEMPO - Al netto delle numerose assenza, la Fiorentina, ancora una volta, regala un tempo agli avversari. Nei primi 45 minuti infatti i viola sono praticamente nulli, con il Verona che gioca bene di squadra e crea anche diverse occasioni. Quella più clamorosa arriva al minuto numero 38, con Faraoni che si ritrova il pallone a due passi da Dragowski. Il portiere polacco però è bravissimo e riesce a murare il tap-in dell'esterno dell'Hellas.

LA MUSICA NON CAMBIA NELLA RIPRESA - Ad inizio secondo tempo la Fiorentina prova ad affacciarsi dalle parte si Silvestri, ma le sortite offensive viola durano una manciata di minuti. Passata la "sfuriata" viola, l'Hellas riprende da dove aveva lasciato nel primo tempo e sulle pale inattive la squadra di Juric crea sempre dei pericoli. Tocca ancora a Dragowski salvare i suoi, con una super parata sul colpo di testa ravvicinato di Salcedo.

IL CLASSICO GOL DELL'EX - Al minuto numero 66 arriva il meritato vantaggio per il Verona, con l'ex viola Di Carmine che punisce la sua ex squadra. Bellissima azione della squadra di Juric che nasce grazie alla giocata di Amrabat che elude la marcatura di Benassi e serve Faraoni sulla corsa. Cross basso al centro dell'area, velo di Verre che libera Di Carmine: conclusione al volo e Dragowski battuto.

LA FIORENTINA NON C'È - Montella prova a giocare la carta Ghezzal, lasciando fuori Federico Chiesa (evidentemente non al meglio dopo gli impegni con la Nazionale). L'ingresso dell'ex Leicester però non cambia le carte in tavola, anzi, il Verona trova anche il raddoppio con Stepinski, ma l'arbitro annulla tutto per una posizione irregolare dell'attaccante arrivato dal Chievo. Il Verona vince e vola in classifica: la squadra di Juric scavalca proprio la Fiorentina e si porta al nono posto con 18 punti