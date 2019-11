L'HD non fa rimpiangere CR7. Tre gol per tre punti e Inter a distanza

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'obiettivo è diventato la partita di Champions con l'Atletico Madrid, domani al 99% non sarà a disposizione". Con questa affermazione nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, Maurizio Sarri aveva praticamente annunciato il forfait di Cristiano Ronaldo al Gewiss Stadium e in tanti avevano cominciato a chiedersi se la Juve avrebbe accusato o meno l'assenza di CR7 in una sfida così importante come quella contro i nerazzurri di Gasperini. La risposta, come sempre, è stata data dal campo e con tre gol in due Gonzalo Higuain e Paulo Dybala hanno guidato la Vecchia Signora a un successo fondamentale per la classifica e per mettere pressione all'Inter che scenderà in campo stasera contro il Torino.

Un ritorno al passato quello della Juventus, con l'HD funzionante mai come in questo modo in questa stagione. Praticamente perfetta, se non per un po' di nervosismo nel primo tempo, quella di Paulo Dybala: giocatore a tutto campo per l'intera gara e un momento di forma incredibile per la Joya, mentre per quel che riguarda Higuain la verità è che fino al primo gol la sua prestazione non era stata probabilmente all'altezza ma alla fine quello che conta per un attaccante è segnare e il Pipita ha fatto due reti in dodici minuti. Quanto sarà complicato per Sarri lasciare uno dei due argentini in panchina con il rientro di CR7? La risposta è data all'allenatore nel post gara: "Come si fa? Si fa la riunione prima della partita e uno dei due sta in panchina".