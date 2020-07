L'IFAB ufficializza le cinque sostituzioni fino ad agosto 2021

L'IFAB, il massimo organismo per le regole del mondo di calcio, ha ufficializzato una vera e propria rivoluzione, dopo averla smentita più volte nel corso delle settimane. Anche nella prossima stagione ci saranno cinque sostituzioni, sin dall'inizio. È però una modifica che non è permanente, perché rimarrà in vigore "solamente" fino al 31 agosto 2021, probabilmente come misura precauzionale in caso di un ritorno del Coronavirus.

Questa notizia arriva dopo che lo stesso board, nei giorni scorsi, ha valutato una possibile modifica alla regola del fuorigioco, per cui solamente busto e spalle dei calciatori, per evitare fuorigioco millimetrici dovuti alle punte dei piedi dei giocatori.