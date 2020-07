L'IFAB pensa a cambiare la regola del fuorigioco: saranno valutati busto e spalle

vedi letture

Non solo la questione delle cinque sostituzioni. L'IFAB sta infatti pensando di rivedere anche la regola del fuorigioco in vista della prossima stagione, per provare a risolvere la tanto dibattuta questione dell'offside millimetrico. In questo senso, probabile che si vada nella direzione di giudicare il fuorigioco sulla base di busto e spalle dei calciatori, il che ridurrebbe le situazioni di fuorigioco di pochi centimetri con punte dei piedi poco oltre rispetto ai difendenti.