L'Inter accorcia sulla Juve, la SPAL a fondo. Il posticipo di Ferrara finisce 0-4

L'Inter batte in scioltezza la SPAL, supera Lazio e Atalanta e si piazza al secondo posto in classifica a -6 dalla Juventus. 0-4 il finale contro la SPAL, risultato maturato grazie alle reti di Antonio Candreva, Cristiano Biraghi, Alexis Sanchez e Roberto Gagliardini.

Palo Brozovic, traversa Petagna e gol di Candreva - Il primo tempo mette in mostra cambi di fronte e buona intensità. L'Inter parte forte e dopo 5' costruisce la prima grande occasione del match, ma il tiro di Brozovic si stampa sul palo. La SPAL risponde con Petagna, la cui girata impatta sulla traversa con Handanovic battuto. La partita va avanti con buoni ritmi e al 37' l'Inter trova il vantaggio: bellissima azione manovrata e corale avviata da Bastoni. Quindi Lautaro, Eriksen, Biraghi, Sanchez che allarga e Antonio Candreva che tutto solo ha tempo e modo per stoppare il pallone e battere Letica. In chiusura di frazione vibranti proteste della SPAL per un presunto contatto da rigore fra Handanovic e Strefezza. Ma l'arbitro Giua, con la conferma del VAR, non ravvisa gli estremi per il penalty.

Da un esterno all'altro: Biraghi gol e assist - La ripresa si apre sulla scia dell'avvio di primo tempo, ovvero con l'Inter in avanti a caccia del raddoppio. E dopo 10' i nerazzurri trovano il gol: Lautaro mette dentro, la difesa della SPAL rinvia male e serve involontariamente Cristiano Biraghi che col destro trova l'angolino giusto per lo 0-2. L'ex Fiorentina ha il piede caldo e pochi minuti dopo, servito da Eriksen, mette dentro un pallone perfetto per la testa di Alexis Sanchez che da due passi firma lo 0-3.

C'è gloria anche per Gagliardini - In mezzo alla girandola di cambi, l'Inter ha il tempo per torvare anche il gol dello 0-4: palla che arriva a sinistra al neo entrato Young. L'inglese alza la testa e vede l'inserimento di Roberto Gagliardini, perso completamente dalla difesa estense, che a porta sguarnita firma il poker nerazzurro. La partita è agli sgoccioli, il motivo di interesse per gli ultimi 10' lo trova Conte inserendo i baby Esposito e Pirola, all'esordio in Serie A. E dopo 3' di recupero l'arbitro Giua manda tutti negli spogliatoi su risultato di 0-4.