L'Inter che sorride: Hakimi recupera, nessuna lesione per Pinamonti, Sensi verso il rientro

vedi letture

Non solo cattive notizie in casa Inter. Hakimi ieri ha giocato 78 minuti nel successo 2-0 del Marocco in casa della Repubblica Centrafricana, confermando che la contusione alla coscia di venerdì è superata. E poi Pinamonti, tornato dall’Under 21 con un gol segnato e la caviglia destra gonfia: gli esami strumentali - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non hanno evidenziato lesioni, si tratta di aspettare che si smaltisca il gonfiore per rivederlo in gruppo.

Anche Sensi - Gruppo ancora ridotto a sette senior (Nainggolan, osservato speciale, in questi giorni ha lavorato bene), da cui però è impossibile ricavare indicazioni vere prima del ritorno dei nazionali tra giovedì e soprattutto venerdì. È fissato per allora l’obiettivo dell’auspicato rientro in gruppo di Sensi, ultima apparizione il 4 ottobre con la Lazio prima dei guai alla coscia sinistra.