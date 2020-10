"L'Inter è palla a Lukaku al 99%". L'analisi in numeri e dati dell'attacco del 'glabach a Conte

Analisi realizzata grazie ai dati del report partita di Wyscout

"L'Inter è per il 99% palla a Romelu Lukaku". Provocazione da parte di Jonas Hoffman del Borussia Monchengladbach oppure realtà? Ieri il 2-2 in Champions League tra le due formazioni e l'attacco da parte degli avversari al gioco della formazione di Antonio Conte. È davvero così? O i giocatori del 'glabach hanno appunto esagerato?

41 passaggi verso Lukaku Il belga è effettivamente al centro del gioco. Tra gli uomini d'attacco è infatti quelli più cercato se consideriamo che sommando Sanchez e Martinez si ha la somma di 32 passaggi in quella direzione. Chi ha cercato di più Lukaku? Nicolò Barella, ben 8 passaggi verso il belga. Solo Brozovic, diciannove minuti in campo, non ha mai passato la palla a Lukaku. E il belga? Dai suoi piedi 5 distribuzioni cadauno per Barella ed Eriksen che, viceversa, ha cercato solo 3 volte la punta.

Pochi duelli aerei Solo 7 i duelli aerei con gli avversari, tutti con Nico Elvedi, a cui è stato costretto Lukaku, di cui 3 vinti. E' aumentata certamente la cifra, rispetto ai 3.9 medi delle ultime 5 partite. Dall'altra parte, però, 12 duelli aerei per l'altra punta, Marcus Thuram.

Lukaku vs Elvedi Impressionante il numero di duelli in campo, di fatto l'unico vero scontro uno contro uno della partita. Perché se D'Ambrosio e Thuram si sono affrontati 15 volte, al belga e allo svizzero è capitato addirittura 29.

Tanti lanci lunghi? Più il 'gladbach Non è vero, semmai, che l'Inter ha giocato 'palla lunga'. Secondo i dati, infatti, l'Inter ha fatto 43 lanci lunghi di cui 31 riusciti. Viceversa, 34 su ben 54 per i tedeschi.