L'Inter è più enjoy con Darmian ma non basta: al 45' è 1-1 col Monchengladbach

Borussia Monchengladbach-Inter 1-1 al 45' (17' Darmian, 45' Plea)

La beffa arriva allo scadere della prima frazione di gara per una buona Inter versione europea: 1-1 al 45' contro il 'gladbach di Rose. Il gol al diciassettesimo è di Darmian, che forse a vedere è meno enjoy di Hakimi ma certamente per sostanza in questo periodo storico è migliore dell'ex Dortmund. Sicché Antonio Conte esulta, anche se il destino adesso non è più solo nelle mani nerazzurre. La Champions rischia comunque di sfumare, intanto c'è l'onore da salvare. Il primo tempo è di marca nerazzurra, Lukaku fa da rifinitore e da corridore. L'azione al diciassettesimo parte dai piedi di un ritrovato Gagliardini, poi va al belga che manovra per Lautaro. L'argentino non pecca d'egoismo ma allarga per Darmian, destro forte e Sommer scorda che la palla sotto le gambe può trovare varchi inattesi. Meglio al 32', quando una scivolata benedetta di Lainer strozza il primo tiro di Martinez, che poi conclude da due passi ma stavolta il portiere elvetico manda in angolo. L'Inter è concreta, aspetta quando deve e riparte come deve. Rischia, chiaro, perché il 'gladbach c'è e sul tiro in diagonale al 36' di Thuram serve una parata plastica di Handanovic. Però è padrona del campo e dalle latitudini di Wendt e Jantschke spinge che è una meraviglia. Ma non basta, perché proprio al 45', Skriniar si dimentica Plea che, ben servito da Lazaro in area, pareggia i conti.