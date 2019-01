L'Inter esce allo scoperto per De Paul. Un affare che accontenta tutti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo giorni di indiscrezioni - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l’Inter è pronta ad uscire allo scoperto e lanciare l’assalto a Rodrigo De Paul dell’Udinese. Da prendere subito - per evitare aste pazze o il gioco al rialzo estivo – e lasciare in Friuli fino a fine stagione. Un’ipotesi che accontenterebbe tutti: l’Udinese, in lotta per la salvezza e che non ha alcuna intenzione di privarsi del suo miglior giocatore; lo stesso De Paul, che non vorrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza in bianconero, e l’Inter stessa, che oggi come oggi avrebbe di cedere prima di acquistare, anche per un discorso numerico di rosa.