L'Inter in prestito - Demirovic potrebbe essere riscattato dal Chievoverona

L’Inter che ai talenti azzurri ci tiene ancora di più da quando è arrivata Suning, un occhio oltre i confini nazionali lo tiene sempre e particolarmente vigile. Nel 2016 gli scout nerazzurri pescano in Slovenia Elian Demirovic, esterno mancino che corre come un treno. Durante la prima stagione, da riserva in campionato, decide la Supercoppa Under 17 (con Zanchetta in panchina) grazie a una doppietta che indirizza la finale contro il Como poi terminata 3-0. Con la Berretti diventa seconda punta accentrando il suo raggio d’azione, nella Primavera di Madonna vice-campione d’Italia invece si smarrisce. Il mister lo vede poco. Potrebbero aprirsi le porte della Serie C (richiesto dall’Avellino in coppia con Dekic) per maturare tecnica e fisico tra i professionisti, tuttavia Elian preferisce una squadra di B appena retrocessa della massima serie: il Chievoverona. Agli scaligeri due anni fa l’Inter girò D’Amico, scorsa estate invece è il turno dello sloveno classe 2000, a Verona in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell'Inter. Al momento nell’Under-19 gialloblu Demirovic ha messo a segno una rete e 4 assist. Pare che il club veneto stia pensando al riscatto. Dovesse arrivare la conferma, il club milanese non si opporrebbe alla cessione definitiva.