ufficiale Virtus Verona, rinforzo in mediana. Preso Demirovic, contratto fino al 2024

vedi letture

Movimento in entrata per la Virtus Verona. Il club veneto ha infatti annunciato l'ingaggio di Elian Demirovic. Ecco il comunicato ufficiale, pubblicato sul profilo Instagram del club, con cui è stata data la notizia dell'arrivo del centrocampista sloveno: "‼ COMUNICATO UFFICIALE: ELIAN DEMIROVIC È ROSSOBLÙ. Contratto siglato con il giovane centrocampista sloveno. La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito, con contratto fino al 30 giugno 2024 e opzione di rinnovo per un secondo anno, le prestazioni sportive di Elian Demirovic.

Nato a San Pietro di Gorizia il 1° giugno 2000, Demirovic ha iniziato il suo percorso agonistico seguendo tutta la trafila nel settore giovanile dell'Inter fino alla compagine Primavera e, infine, nel ChievoVerona. Centrocampista con attitudine a interpretare il ruolo di mediano, ha debuttato da professionista nella Fermana in Serie C nel torneo 2020/21. Dopo una parentesi in Croazia con il Hrvatski 1919, nella scorsa stagione è sceso in campo in patria con la maglia del Primorje di Aidussina per 24 presenze complessive realizzando 4 reti. A Elian va il benvenuto al Gavagnin-Nocini con l’augurio di ottenere grandi soddisfazioni, personali e di squadra con la maglia della Virtus Verona!".