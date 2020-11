L’Inter sa come si fa: in casa i nerazzurri non hanno mai perso col Real Madrid

vedi letture

Come una finale. Questa sera, a San Siro contro il Real Madrid, l’Inter si giocherà buona parte delle sue occasioni di rimanere in corsa in Champions League. L’ha detto Antonio Conte, che ha bisogno di 7 punti, se non 9, per portare i nerazzurri agli ottavi di finale e vuole vendicare il 3-2 subito al Bernabeu all’andata. I precedenti, per quel che valgono, depongono in favore della Beneamata.

Sette gare al Meazza. La prima nel maggio 1964, l’ultima nel novembre 1998. Sette gare, sette risultati utili per la squadra di casa, che in 5 occasioni ha vinto e in 2 ha pareggiato. Sfida di campioni, come è prevedibile che sia: a decidere il primo confronto fu una doppietta di Mazzola (3-1, gol di Milani), mentre nell’ultimo brillò Baggio (sempre 3-1, di Zamorano l’altra rete interista). Nel mezzo, gol di tante leggende nerazzurre: Facchetti, Cappellini, Bini, Altobelli e un’altra doppietta, di Tardelli.

Inter-Real, i precedenti a San Siro

7 gare: 5 vittorie Inter, 2 pareggi. 15 gol segnati dall’Inter, 5 dal Real Madrid.