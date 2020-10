L'Inter si complica la vita con un secondo tempo piatto. Con lo Shakhtar Donetsk finisce 0-0

L'Inter di Antonio Conte non va oltre lo 0-0 nella trasferta ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Un risultato pericoloso, dopo l'esordio col 'Gladbach, soprattutto in vista della doppia sfida contro il Real Madrid.

L'INTER SBATTE SULLA TRAVERSA - Nel primo tempo 15' di studio e linee intasate, poi solo Inter. Al 16' Barella stampa un destro da fuori area sulla traversa. Al 42' stessa sorte per Lukaku da calcio di punizione sulla lunetta dell'area. Nel mezzo occasioni a ripetizione per gli uomini di Conte, soprattutto grazie ai lanci a scavalcare la difesa di Brozovic e agli affondi di Young e Hakimi sulle corsie laterali. Ma il risultato non si smuove dallo 0-0.

LAUTARO, COSA TI SEI MANGIATO? - Il secondo tempo inizia esattamente come il primo. Con l'Inter in costante proiezione offensiva e lo Shakhtar che senza mezzi termini rinuncia al pressing schiacciandosi nei 20 metri difensivi. Al 54' i nerazzurri sfondano la barricata: Barella scippa il centesimo pallone della sua gara, Lukaku manda profondo Brozovic che calcia. Sulla respinta arriva Lautaro Martinez che a porta spalancata e portiere a terra calcia clamorosamente fuori.

L'INTER E' STANCA, IL RITMO CALA - Dopo i primi 15/20' della ripresa, la gara assume un'altra fisionomia soprattutto a causa della stanchezza dell'Inter. Lo Shakhtar non cambia idea e resta passivo, ma contemporaneamente la manovra nerazzurra diventa farraginosa e prevedibile. Ovvero proprio ciò che gli ucraini vogliono da inizio partita.

NEPPURE LUKAKU SFONDA - A differenza dalle ultime sfide, neppure Romelu Lukaku riesce a togliere le castagne dal fuoco ai nerazzurri. Il belga, un po' come tutta la squadra, nel secondo tempo perde brillantezza e pericolosità e la manovra della squadra non trova sbocchi. PEr capirci, negli ultimi 20' di gara l'Inter non riesce a costruire neanche un'azione pericolosa degna di tale nome. Figuriamoci il remissivo Shakhtar. E dopo 3' di garbage time l'arbitro Kabakov fischia la fine su risultato di 0-0.