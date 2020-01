L'Inter tifa Barcellona in Supercoppa. Una vittoria sbloccherebbe Vidal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Molto del futuro di Arturo Vidal al Barcellona potrebbe dipendere dall'esito della gara di questa sera contro l'Atletico Madrid di questa sera valida per la semifinale di Supercoppa di Spagna e più in generale sull'esito della competizione stessa. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, qualora i catalani vincessero il torneo la posizione del cileno in chiave Inter si semplificherebbe poiché si fortificherebbe il credo di Ernesto Valvedere che lo reputa una alternativa e non un titolare della squadra. Un giocatore, dunque, da poter sostituire con un altro innesto. Lo stop imposto, anche a suon di dichiarazioni, dall'allenatore alla cessione dell'ex Bayern è basato, infatti, più su una necessità numerica che tecnica. Una necessità, quest'ultima, che sarebbe facilmente sopperibile con l'acquisto di Dani Olmo dalla Dinamo Zagabria.

Qualora, invece, il Barcellona fallisse l'appuntamento della Supercoppa ecco le che scelte tecniche dell'ex Bilbao verrebbero rimesse in discussione, compresa quella legata al ruolo di Vidal all'interno della rosa, con l'Inter che vedrebbe diminuire le possibilità di portarlo agli ordini di Antonio Conte.