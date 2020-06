L'Inter torna su Federico Chiesa. Valutazione da 70 milioni, affondo solo se parte Lautaro

L’Inter aspetta l’evolversi della possibile trattativa col Barcellona per Lautaro Martinez, ma intanto si cautela tenendo d’occhio le possibili alternative. Sfumati Werner (andrà al Chelsea) e Mertens (rinnoverà col Napoli), i nerazzurri hanno sempre in mente Edinson Cavani, il quale tuttavia prenderà una decisione sul suo futuro solo più avanti.

Riecco Chiesa - C’è poi il nome di Federico Chiesa, per la Gazzetta dello Sport. La Fiorentina a differenza dello scorso anno potrebe anche trattare la cessione del numero 25, ma a base di partenza sono ancora quei 70 milioni di euro di cui si parlava qualche mese fa. Una cifra considerata eccessiva dall’Inter, che comunque si muoverebbe concretamente per Chiesa solo in caso di cessione di Lautaro. Se il Barça dovesse trovare i soldi della clausola del Toro, a quel punto i nerazzurri aumenterebbero il pressing sul viola, magari provando ad abbassare la cifra con l’inserimento di contropartite tecniche gradite a Pradè e Barone. Su Chiesa, oltre all’Inter, come noto ci sono anche Juventus e Manchester United, anche se la volontà del giocatore stesso sarebbe quella di restare in Italia.