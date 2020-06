tmw Cavani giocherà la Champions col PSG, Thiago Silva forse: il punto sul loro futuro

Edinson Cavani è intenzionato a concludere la stagione col Paris Saint-Germain e poi, solo dopo, a trasferirsi in un altro club. L'attaccante uruguagio, primo obiettivo dell'Inter per sostituire Alexis Sanchez nella prossima stagione, non vuole cambiare casacca prima della conclusione della stagione e al momento porta avanti le sue valutazioni senza però legarsi ad altri club anche perché, al momento, le offerte non arrivano ancora a soddisfare le sue richieste. L'Inter (il club in pole, poi c'è l'Atletico Madrid) ha avanzato una proposta biennale da 15 milioni di euro netti complessivi. Mentre il Matador ne chiede venti, e a questi ci sono da aggiungere le commissioni per il suo fratello-agente Walter Guglielmone.

Discorso diverso per Thiago Silva, l'altro big in forza al Paris Saint-Germain legato da un contratto in scadenza a fine mese. Il centrale di difesa brasiliano non ha ancora sciolto le riserve e tutto dipenderà dalle eventuali offerte di Everton e Milan: se con uno dei due club troverà un accordo entro fine mese, allora sicuramente non tornerà in campo col PSG ad agosto. Altrimenti, potrebbe rendersi disponibile a discutere una proroga dell'attuale accordo fino al termine di questa stagione. Una stagione che - nel caso di OL e PSG - comprende solo la Champions League visto lo stop definitivo al campionato arrivato nel mese di maggio.