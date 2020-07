L'Inter tratta col Genoa per il ritorno di Pinamonti: Marotta vuole evitare uno Zaniolo-bis

L'Inter vorrebbe evitare uno "Zaniolo-bis" con Pinamonti e proverà a trattare il riacquisto dal Genoa dopo i 18 milioni investiti da Preziosi per portarlo in Liguria. La Juve ha fatto più di un pensierino sull'attaccante classe '99 e per questo Marotta vorrebbe riportarlo in nerazzurro, magari trovandogli una nuova collocazione in prestito per permettergli di crescere ancora. Il Verona ha già sondato il terreno ma non mancano le possibilità all'estero, con Raiola che potrebbe portarlo al Nizza come Balotelli, sempre che non rimanga al Genoa.