L'invasione americana: quattro talenti da Champions League pronti a essere protagonisti

Un'invasione al contrario. Di talento e prospettiva. La Nazionale degli Stati Uniti d'America, che è ferma da tempo immemore sia in quanto a gare ufficiali che amichevoli, sforna giocatori di gran qualità. Giovani e prospetti, stasera saranno in campo in quattro perché il quinto, Tyler Adams derl RB Lipsia, è fuori per infortunio contro il Manchester United.

Christian Pulisic Senza dubbio la star più lucente del calcio a stelle e strisce. Un faro del Chelsea del presente e del futuro. Rientrato dall'infortunuio che lo ha tenuto a lungo fuori, ha la 10 del Chelsea non certo a caso.

Weston McKennie Il colpo a sorpresa dell'estate italiana. Per lui la Juventus ha speso fior di milioni, usando anche lo slot da extracomunitario. Mediano a due, subito titolare con Pirlo: passato il primo esame, serve ora dare sostanza.

Giovanni Reyna Figlio d'arte, talento brillante e uno dei tanti crack della nidiata dorata del Borussia Dortmund. Esterno d'attacco, classe 2002, è diventato un perno della formazione gialonera. Urge ritrovare il gol: non segna da sei gare.

Sergino Dest L'ultimo acquisto del Barcellona è un terzino destro arrivato dall'Ajax. Giocatore moderno, di gran corsa e tecnica, ha avuto meno attenzioni del dovuto anche a causa del profondo caos di questa estate per i Blaugrana.