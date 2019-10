© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un primo tempo da sonnellino quello fra Italia e Grecia, con gli azzurri - oggi nella discussa tenuta verde - che non riescono a rendersi pericolosi nell’area avversaria, mentre gli ellenici hanno l’occasione migliore con Koulouris, in apertura di frazione, dopo una percussione in area e tenuto in gioco da D’Ambrosio. Canovaccio però chiaro per entrambe le squadre, con l’Italia che predilige giocare palla a terra, senza buttare via mai il pallone, mentre i greci tentano le ripartente.

Brutte notizie per Mancini e la Fiorentina perché, a otto dalla fine del primo tempo, Chiesa esce - per un infortunio, da valutare l’entità - lasciando spazio a Bernardeschi.