© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà il Brasile a sfidare la Francia nelle semifinali del Mondiale U-17. L’Italia di Carmine Nunziata cede il passo ai giovani verdeoro, padroni di casa e vincitori del confronto con gli azzurrini per 2-0. Più di un rammarico per Gnonto & Co, vicini nel secondo tempo in due occasioni al gol che avrebbe potuto riaprire l’incontro. Di Patryck e Peglow, entrambi a segno nella prima frazione di gioco, le reti che determinano la vittoria del Brasile.