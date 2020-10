L'Italia U21 frenata dal COVID-19, la Svezia si porta a -1: 4-0 al Lussemburgo

Si è giocata oggi una sfida del Gruppo 1 di qualificazione all'Europeo Under-21, quello dell'Italia (che non è scesa in campo contro l'Islanda a causa dei diversi casi di COVID-19). La Svezia ha battuto per 4-0 il Lussemburgo e si è portata a un solo punto dagli azzurrini, con una partita in più. Doppietta di Karlsson, attaccante dell'AZ Alkmaar che sarà avversario del Napoli in Europa League. Ecco la classifica:

Irlanda 16

Italia 13*

Svezia 12

Islanda 12*

Armenia 3

Lussemburgo 3

* una partita in meno