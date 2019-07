L'obiettivo Icardi e lo spazio dagli addii in attacco per la Juventus

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi è un obiettivo non dichiarato ma segnato per la Juventus. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, è una trottola: Parigi, Londra, Spagna, Olanda. Milano, Torino, poi Ibiza. La Isla Bonita come culla di un sogno e degli incontri con la rappresentante del calciatore, Wanda Nara. Il tracollo della valutazione dell'argentino, dalla clausola da 110 milioni di euro ai 40 milioni che radiomercato paventa come unica papabile e possibile offerta in arrivo a Milano, è un segnale per un addio segnato. Antonio Conte l'ha messo alla porta e davanti a quella avversaria spera di averlo Maurizio Sarri. Paratici, via intermediari, è al lavoro per la trattativa, certo non facile ma neppure impossibile. Dipenderà molto da quella che sarà la volontà ultima di Zhang, se deciderà di far partire Icardi a cifre non certo faraoniche.

Niente Dybala Quel che rimbalza da Torino è che non ci sarà uno scambio con Paulo Dybala. Perché Icardi alla Juventus è sì operazione tecnica ma pure idea nata dall'occasione della svalutazione del numero nove. La Joya nelle idee della Vecchia Signora invece vale tantissimo, tre cifre, e con Sarri può essere pure rivalutato. Sicché lo scambio alla pari è ben distante dalle idee di mercato di Paratici e Cherubini.

Spazio per Icardi Così servirà cedere. Gonzalo Higuain, in primis, ma non solo. Perché in caso di 4-3-3, ma a prescindere vista anche la folta schiera di centrocampisti in rosa, il parco dei restanti è nutrito: Cristiano Ronaldo, lo stesso Dybala. Poi Bernardeschi, probabilmente anche Douglas Costa a meno di offerte faraoniche che potrebbero arrivare semmai dal PSG. Il problema per la Juventus è che è difficile cedere Mario Mandzukic, l'unica ipotesi concreta oggi si chiama Borussia Dortmund con la Cina sullo sfondo. E poi Moise Kean: rinnova e resta, a oggi la certezza è questa, non ci sono presupposti per entrare nell'affare De Ligt con l'Ajax che vuole cedere solo a titolo definitivo il centrale senza contropartite. Per questo Douglas e Mandzukic sono i maggiori indiziati, in caso di affondo per Icardi. Altrimenti il parco d'attacco resta d'essere troppo affollato.