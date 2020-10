L'ombra di Allegri su Simone Inzaghi? Il tecnico: "Non credo. Lotito me l'avrebbe detto..."

Ci sono novità sul rinnovo del contratto? In questi giorni s'è parlato molto anche di altri allenatori (Allegri, ndr). E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund ha risposto così: Per quanto riguarda nomi accostati dico che sono abbastanza abituato, credo sia normale per gli allenatori. Col rapporto che ho col presidente credo se ci fosse stato qualche problema me l'avesse detto. Non c'è nessun problema, l'unico problema in questo momento è il Borussia Dortmund e domani nonostante qualche defezione vorrei vedere una grande prestazione dei miei".

