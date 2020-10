L'Udinese accorcia le distanze: a Firenze è 2-1, primo gol stagionale di Okaka

vedi letture

Si riapre la partita del Franchi nel finale di primo tempo, con il primo gol stagionale di Stefano Okaka che vale il 2-1 dell'Udinese in casa della Fiorentina. Spazio sulla destra per De Paul, lanciato da Arslan: il cross dell'argentino, deviato da Caceres, diventa un invito a nozze per Okaka e un facile gol di testa. A un paio di minuti dall'intervallo, torna dunque in corsa la squadra di Gotti.