L’Udinese trema nel finale, il Genoa perde ancora: 1-0 alla Dacia Arena, decide De Paul

Il massimo risultato col minimo sforzo. Seconda vittoria interna per l’Udinese di Gotti, che sale a quota 7 punti in classifica dopo due sconfitte e un pareggio. Ci pensa il solito De Paul, che con una conclusione ad incrociare supera Perin al 34’ del primo tempo. Male il Genoa, quasi mai pericoloso: tolto il gol di Scamacca nel finale, annullato per fuorigioco, il Grifone non ha mai creato problemi ai friulani. Ora la squadra di Maran resta in penultima posizione, a quota 5 punti. I rossoblù devono assolutamente reagire nella sfida interna col Parma.

FORMAZIONI - I due allenatori cambiano poco, soprattutto dal punto di vista del modulo. Gotti schiera il 3-5-2 con Okaka unica punta, Pussetto va in campo dal 1’ al posto di Lasagna. Il Genoa risponde in maniera speculare: Pandev e Scamacca in attacco, con Sturaro in mezzo al campo. Buone notizie per i bianconeri: Mandragora torna in panchina dopo ben cinque mesi.

PERLA DI DE PAUL - Primo tempo avaro di emozioni e di occasioni da gol, soltanto un paio di azioni degne di nota. Badelj prova a creare qualcosa al 25’, ma la conclusione del centrocampista genoano termina alta. De Paul ci prova qualche minuto più tardi, senza però trovare lo specchio della porta. Il match cambia al 34’ con l’argentino che trova il colpo da biliardo: controllo e tiro sul palo opposto, Perin non può farci nulla. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti.

EMOZIONI FINALI - All’inizio del secondo tempo Maran è costretto a cambiare: fuori Biraghi per un infortunio alla spalla, dentro Goldaniga. Al 64’ De Paul prova una giocata dal limite, conquistando un buon calcio di punizione: nulla da fare, l’argentino colpisce la barriera. Al 75’ si vede anche Scamacca: conclusione violenta ma imprecisa, palla sul fondo. In pieno recupero lo stesso Scamacca trova il gol su sponda di Bani, ma l’attaccante rossoblù è in posizione irregolare. Nel finale Perin commette un fallo inutile sulla trequarti, il portiere rossoblù viene espulso. Finisce 1-0, con l'Udinese che festeggia due volte: la prima dopo la rete annullata, la seconda dopo il fischio finale.

