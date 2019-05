L'ultima di De Rossi, Zeman: "Con me altalenante, non si è adattato"

© foto di Federico Gaetano

Zdenek Zeman ricorda così Daniele De Rossi calciatore, sul match program della Roma. "Il suo rendimento con me è stato altalenante. Non so se per colpa mia o sua, lo ha detto anche lui: il mio gioco non si sposava alle sue qualità. Volevo un calcio meno ragionato e più verticale, non è riuscito ad adattarsi alle mie richieste. Comunque resta un giocatore importante per la Roma, senza dubbio".