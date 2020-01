© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna ha praticamente chiuso il proprio mercato. Perché dopo la trattativa Ibanez, prima andata in porto e poi sfumata per l'inserimento della Roma (che offriva doppie commissioni ad agente e giocatore), l'unica idea sarebbe quella di avere nuovamente Lyanco dal Torino, ma i granata hanno deciso di togliere dal mercato il brasiliano che è un pallino di Mihajlovic. Difficile quindi arrivare a Dragovic - anche se il Bayer Leverkusen ha offerto per Romero del Genoa - così come Yuto Nagatomo.