L’ultimo graffio del Tigre: Falcao sarà giallorosso, ma a Istanbul

Radamel Falcao è pronto a sposare la causa del Galatasaray, firmando un contratto triennale da circa cinque milioni di euro a stagione. L'epilogo, atteso giovedì prossimo con l'approdo del 'Tigre' a Istanbul, di quella che in quest'ultimo mese era diventata una vera e proprio 'telenovela' di mercato.

Una nuova vita e un nuovo ruolo da protagonista aspettano così l'esperto bomber colombiano, che tra River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco e Nazionale - togliendo la sfortunata parentesi biennale in Premier League con Manchester United e Chelsea - non ha mai smesso di ringhiare su ogni pallone, di graffiare i portieri avversari con conclusioni imparabili e di esultare sotto la Curva (ben 276 centri tra i professionisti).

Anche l'ultimo tentativo di rinnovo dei monegaschi è andato a vuoto e, non appena arriveranno le ultime garanzie bancarie, Falcao sarà quindi libero di accasarsi in giallorosso. Il giallorosso più famoso della Turchia e non d'Italia, nonostante il sondaggio della Roma per il possibile dopo-Dzeko. L'ennesima sfida è all'orizzonte e il classe '86 la vivrà sicuramente con la solita fame di vittorie, con in mano (forse) l'ultimo contratto importante della sua carriera.