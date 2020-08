L'ultimo tweet di Pogba ha mandato in tilt i tifosi del Manchester United: domani rinnova?

E' bastato un tweet, con scritto 'tomorrow', per mandare in tilt i tifosi del Manchester United. Paul Pogba attraverso il suo profilo twitter ha rimandato tutti i suoi followers alla giornata di domani. Nessun ulteriore indizio, ma tanto è bastato per mandare in tilt i tifosi che hanno commentato in migliaia 'anticipando' il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno.

Anticipazione possibile, perché Pogba ha deciso di restare tra le fila dei red devils dopo l'ottimo girone di ritorno della squadra di Solskjaer e da settimane sta trattando il rinnovo del contratto.