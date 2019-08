© foto di Image Sport

Ore di attesa per una fumata bianca che pare inevitabile. L’accordo tra Inter e Manchester United che pareva fissato per la giornata di ieri è stato posticipato di qualche ora ma allo stato attuale delle cose non sembra poter essere messo in discussione. Alexis Sanchez è pronto a sposare il progetto di rinascita nerazzurro affidato ad Antonio Conte e a riabbracciare quella serie A che ne consacrò il talento ai tempi della militanza all’Udinese. La curiosità risiede nel fatto che con Guidolin al timone il modulo di riferimento di quella squadra “miracolosa” era un 3-5-2 simile a quello che l’Inter potrebbe cercare di riproporre nella stagione che verrà, disegnando sul Nino Maravilla un abito tattico che gli aveva consentito di far risplendere talento, accelerazioni ed imprevedibilità nella maniera più abbagliante. La rinascita mentale di un fuoriclasse appannato sarà poi compito del tecnico nerazzurro, primo sponsor di una trattativa evolutasi in un lampo. Come ai tempi degli scatti friulani dell’ultimo sogno di mercato interista.