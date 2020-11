La fine del ciclo e il ko col Bari di Ventura. Prandelli bis, dieci anni dopo Bolatti e Jovetic

Nelle ultime dieci partite in cui ha allenato la Fiorentina, tra fine marzo e metà maggio del 2010, Cesare Prandelli ne ha perse sei, pareggiate tre e vinte una sola, contro l'Udinese. La fine di un ciclo, una Viola scoppiata agli ottavi Champions nel ratto della Baviera contro il Bayern Monaco e da lì finita in una spirale che l'ha portata a vincere d'orgoglio al ritorno, a stendere il Napoli in Campania e poi a giocare un mesto e triste finale.

L'ultima volta Fu contro il Bari di Gian Piero Ventura, di Bonucci e Stellini, di Masiello e di Almiron, Barreto e Castillo. La sua Fiorentina perse per 2-0, reti di Stellini e Rivas, in campo era un albero di Natale con ben poche sorprese. Avramov tra i pali, De Silvestri e Gobbi terzini, Felipe e Natali in mezzo alla difesa. A centrocampo Marchionni in regia, Donadel che ora è nello staff del tecnico e Bolatti in mediana, Montolivo e Ljajic dietro a Jovetic. Finì così, in Puglia, con un mesto ko, dopo la fine annunciata di un ciclo, la lunga storia di Prandelli a Firenze. Dieci anni dopo, riparte, contro il Benevento.